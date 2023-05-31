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Щенников покидает ЦСКА официально

31 Мая 2023 • 18:50 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
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03.06 17:00

Защитник ЦСКА Георгий Щенников покинет команду на правах свободного агента. Об этом столичный клуб сообщил в своем телеграм-канале.

«Друзья, игра с «Ростовом» станет последним домашним матчем Георгия Щенникова за ПФК ЦСКА! Давайте все вместе поблагодарим его за годы, проведенные в ЦСКА, за 366 матчей и 10 выигранных трофеев!» — написала пресс-служба «армейцев».

Матч 30-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» состоится 3 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. Контракт 32-летнего футболиста с «красно-синими» истекает 30 июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Георгий Щенников
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ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
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