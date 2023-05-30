Полузащитник «Ростова» Армин Гигович, который выступает на правах аренды за «Митьюлланд», не планирует возвращаться в РПЛ.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» полузащитник «Ростова» Армин Гигович продолжит выступать за «Митьюлланд» в следующем сезоне. Футболиста полностью устраивает свое положение в датском клубе, он намерен воспользоваться правилом ФИФА и продолжить свою карьеру в Дании, несмотря на предложения от других клубов.

Напомним, 21-летний шведский хавбек покинул «Ростов» весной 2022 года, приостановив контракт с клубом. В нынешнем сезоне Гигович принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.