Мирзоян: «Карпин, не имея такого подбора игроков, как у Семака, провёл хороший сезон»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян назвал лучших тренеров нынешнего сезона в РПЛ.

Эксперт выделил Сергея Семака («Зенит»), Валерия Карпина («Ростов») и Владимира Федотова (ЦСКА). При этом Мирзоян подчеркнул, что для определения лучшего все претенденты на это звание должны обладать равными по силе составами.

«Если говорить о лучшем тренере, то Семак пятый год подряд выигрывает чемпионат. Наверное, это лучший тренер. С другой стороны, можно сказать, что лучший — Карпин. Он, не имея такого подбора игроков, как у Семака, провёл хороший сезон. Федотов, работающий в ЦСКА, создавал команду с трудом, но она заиграла», — приводит слова Мирзояна Metaratings.

После 29 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», досрочно выигравший чемпионат России. Следом идут ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Матчи заключительного 30-го тура состоятся в субботу, 3 июня, и начнутся в 17:00 по московскому времени.