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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзоян: «Карпин, не имея такого подбора игроков, как у Семака, провёл хороший сезон»

31 Мая 2023 • 11:04 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.06 17:00

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян назвал лучших тренеров нынешнего сезона в РПЛ.

Эксперт выделил Сергея Семака («Зенит»), Валерия Карпина («Ростов») и Владимира Федотова (ЦСКА). При этом Мирзоян подчеркнул, что для определения лучшего все претенденты на это звание должны обладать равными по силе составами.

«Если говорить о лучшем тренере, то Семак пятый год подряд выигрывает чемпионат. Наверное, это лучший тренер. С другой стороны, можно сказать, что лучший — Карпин. Он, не имея такого подбора игроков, как у Семака, провёл хороший сезон. Федотов, работающий в ЦСКА, создавал команду с трудом, но она заиграла», — приводит слова Мирзояна Metaratings.

После 29 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», досрочно выигравший чемпионат России. Следом идут ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Матчи заключительного 30-го тура состоятся в субботу, 3 июня, и начнутся в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Ростов Валерий Карпин Сергей Семак Владимир Федотов Александр Мирзоян
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