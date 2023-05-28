Глебов пропустит матч против ЦСКА

Сейчас проходит матч 29-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и грозненским «Ахматом».

В дополнительное время к первому тайму полузащитник «Ростова» Даниил Глебов получил жёлтую карточку. Этот «горчичник» стал четвёртым для капитана команды с берегов Дона, и, следовательно, он не примет участия в заключительном туре, в котором подопечные Валерия Карпина сыграют против московского ЦСКА.

Напомним, что Глебов также получал одну красную карточку в этом сезоне РПЛ.

Поединок, в котором будет решаться судьба медалей нынешнего чемпионата, состоится 3 июня и начнётся в 17:00 по московскому времени.