Бывший арбитр РПЛ Федотов не согласился с решением Кукуяна назначить пенальти в ворота «Ростова»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошел на 14-й минуте матча 30-го тура между ЦСКА и «Ростовом», когда арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в ворота команды с берегов Дона.

Федотов отметил, что Кукуян находился в идеальной позиции и правильно не назначил 11-метровый удар, но после просмотра VAR изменил своё решение.

«Я не согласен с этим решением.

1. Я не вижу безрассудных действий со стороны игрока «Ростова»

2. Игрок «Ростова» пытался сыграть в мяч. Произошел игровой контакт.

Правильное решение: продолжить игру», - написал он в своем телеграм-канале.