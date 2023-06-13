Карпин признался, что спокойно воспримет переход Глебова в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об интересе «Спартака» к полузащитнику южан Данилу Глебову.

Ранее сообщалось, что «Ростов» готов продать 23-летнего футболиста в московский клуб. Карпин признался, что спокойно воспримет уход Глебова, так как считает подобные трансферы абсолютно нормальным явлением.

«Если это устраивает и клуб, и футболиста – это абсолютно нормально. Человек работает для того, чтобы заработать, обеспечивать себя и свою семью. Если в каком-то другом месте ты можешь сделать это быстрее – пожалуйста», — приводит слова Карпина Sport24.

В минувшем сезоне Глебов провёл за «Ростов» 38 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.