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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арнор Сигурдссон не готов возвращаться в Россию слухи

29 Мая 2023 • 23:49 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.06 17:00

24-летний полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон уже почти год выступает на правах аренды за шведский «Норрчёпинг».

Как сообщает RT, игрок не рассчитывает возвращаться в Россию грядущим летом, когда завершится арендное соглашение между российским и шведским клубами. Тем летом исландец воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с армейским клубом на год.

Контракт игрока с армейцами, напомним, действует до лета 2024 года. В текущем сезоне он отличился девятью голами за свой клуб во всех 14 официальных матчах.

Рыночная стоимость игрока, по версии Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Норрчепинг Арнор Сигурдссон
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