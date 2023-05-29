24-летний полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон уже почти год выступает на правах аренды за шведский «Норрчёпинг».

Как сообщает RT, игрок не рассчитывает возвращаться в Россию грядущим летом, когда завершится арендное соглашение между российским и шведским клубами. Тем летом исландец воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с армейским клубом на год.

Контракт игрока с армейцами, напомним, действует до лета 2024 года. В текущем сезоне он отличился девятью голами за свой клуб во всех 14 официальных матчах.

Рыночная стоимость игрока, по версии Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро.