В ЦСКА высказались о возможном возвращении в клуб Сигурдссона и Эджуке

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении в столичный клуб исландского полузащитника Арнора Сигурдссона и нигерийского нападающего Чидера Эджуке.

Спортивный деятель отметил, что на данный момент есть контакты с агентами игроков, но итоговое решение ещё не принято, поэтому всё остается на их совести.

«Конечно, они бы нам понадобились — особенно сейчас, когда трудно привозить легионеров хорошего уровня в Россию. Плюс есть вопрос адаптации всегда, а здесь свои игроки, которые себя показали», - приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Напомним, что оба игрока воспользовались правом ФИФА о приостановлении контрактов перед началом прошлого сезона.