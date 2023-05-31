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Дьяков допустил, что скоро начнёт тренерскую карьеру

31 Мая 2023 • 00:02 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.06 17:00

Бывший российский защитник Виталий Дьяков, в бытность игроком выступавший за «Ростов» и «Динамо», рассказал, что 1 июня получит тренерскую лицензию. Она сможет позволить ему начать тренерскую деятельность, правда, пока лишь в рамках ассистента.

«1 июня получу лицензию в УЕФА и смогу где-то работать помощником тренера. Может, начну тренерскую карьеру, но процент мал. До зимы хочется поиграть в Медиалиге», - признался Дьяков Metaratings.

Экс-футболист добавил, что зимой у него начнётся новая ступень обучения. Тогда уровень его лицензии будет повышен, и он уже сможет где-то работать тренером или помощником полноценно.

«Если получится играть в МФЛ и тренировать, то будет круто», - добавил Дьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Дьяков
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