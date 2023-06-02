Колосков — о матчах 30-го тура РПЛ: «Хотелось бы, чтобы судейство было без сучка и задоринки»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящих матчах заключительного 30-го тура текущего розыгрыша чемпионата России.

Колосков выразил надежду на то, что в предстоящих встречах зрители смогут насладиться интересным футболом и высоким уровнем судейства.

«Жду, что команды будут играть в футбол, который понравится зрителям. Чтобы они показали максимум, на который способны. И, конечно, надо пожелать хорошего судейства. Чтобы всё прошло без сучка и задоринки», — цитирует Колоскова «Газета.Ру».

Напомним, что матчи 30-го тура РПЛ пройдут завтра, 3 июня. Все игры начнутся в 17:00 по московскому времени.