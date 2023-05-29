Газзаев оценил шансы ЦСКА на серебро РПЛ

Знаменитый тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы московских армейцев стать серебряными призёрами чемпионата России, который завершится уже в грядущую субботу.

«Хорошие шансы на серебро, могут и взять Кубок России. Однако в последнем туре у них очень серьезный соперник, также претендующий на медали. Игра будет очень интересной. Этот шанс москвичи не должны упустить», - рассказал Газзаев «РИА Новости Спорт».

Напомним, что для того, чтобы стать серебряными призёрами РПЛ, ЦСКА достаточно обыграть «Ростов» дома. Но сделать это будет не так просто – команда Валерия Карпина в 29-м туре обыграла дома «Ахмат» (3:2) и по-прежнему сохраняет шансы на то, чтобы занять второе место по итогам первенства.