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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев оценил шансы ЦСКА на серебро РПЛ

29 Мая 2023 • 23:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.06 17:00

Знаменитый тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы московских армейцев стать серебряными призёрами чемпионата России, который завершится уже в грядущую субботу.

«Хорошие шансы на серебро, могут и взять Кубок России. Однако в последнем туре у них очень серьезный соперник, также претендующий на медали. Игра будет очень интересной. Этот шанс москвичи не должны упустить», - рассказал Газзаев «РИА Новости Спорт».

Напомним, что для того, чтобы стать серебряными призёрами РПЛ, ЦСКА достаточно обыграть «Ростов» дома. Но сделать это будет не так просто – команда Валерия Карпина в 29-м туре обыграла дома «Ахмат» (3:2) и по-прежнему сохраняет шансы на то, чтобы занять второе место по итогам первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев
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