Игроки «Ростова» навестили пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Игроки основного состава «Ростова» навестили пострадавших при трагедии на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Среди тех, кто пришёл в больницу, были защитники основной команды Виктор Мелехин и Андрей Лангович.

«Очень душевно пообщались с мальчишками и пожелали скорейшего выздоровления. Ждём вас на поле, пацаны, поправляйтесь», - рассказали в пресс-службе дончан.

Напомним, во вторник на территории Гребного канала проходили школьные соревнования по футболу. В один момент на стадионе поднялся шквалистый ветер такой силы, что обрушил трибуну. В результате ЧП погибла женщина, 35 человек пострадали. Как минимум пять пострадавших от стихии находятся в тяжёлом состоянии.