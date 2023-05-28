Мойзес может покинуть ЦСКА

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о будущем футболиста. Напомним, 28-летний игрок выступает за «армейцев» на правах аренды, контракт бразильца принадлежит «Коринтиансу».

«На данный момент неизвестно, останется ли Мойзес в ЦСКА. Ничего еще не решено. Мы пока ведем консультации с другими клубами. Варианты есть. Сложно сказать, где Мойзес будет выступать в следующем сезоне», — приводит слова Гарсии Sport24.

В текущем сезоне игрок принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив три результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мойзеса в 3 миллиона евро.