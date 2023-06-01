Бывший нападающий «Крыльев Советов», «Сатурна» и «Динамо» Алексей Медведев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу медальной гонки в РПЛ.

- Кто завоюет серебро и бронзу по итогам последнего тура?

- На протяжении долгого времени чемпионата мне симпатичен «Ростов». Он чуть-чуть смазал концовку, а так, Карпин многого добился с провинциальной командой. Мне бы хотелось, чтобы южане финишировали в медалях. Чтобы не только Питер и Москва делили награды.

- Для того чтобы завоевать медали, ростовчанам надо обыгрывать ЦСКА. Реально?

- Мне нравится работа Федотова как специалиста. Он дает много шансов игрокам, умеет раскрывать молодежь. Плюс это тренер с российским паспортом. Будет интересно посмотреть эту игру. А прогнозировать исход матча сложно.

- Если все-таки южане заберутся в медали, это будет сенсационная развязка чемпионата?

- Я не считаю, что медали для «Ростова» - это из области фантастики. «Спартак» нас уже приучил к своей нестабильности. Команду бросает то в жар, то в холод. Они могут обыграть любого соперника, выдав суперинтересный матч. Но могут неожиданно проиграть в матче, в котором являются явными фаворитами. Поэтому надо еще посмотреть, какой будет результат игры с «Крыльями Советов». От этого тоже могут зависеть итоговые расклады. А что касается «Ростова», сейчас медали зависят только от него самого. Мы видели, что эта команда может показывать очень зрелищный и результативный футбол. У нее был спад в плане набора очков. Но матч будет решающим, а такие игры всегда непредсказуемы, как, например, кубковый финал.

- Эксперты ставят на ЦСКА в матче с «Ростовом», но неужели южане не способны добыть хотя бы ничью, учитывая, что они обыграли «Ахмат» туром ранее?

- Способны. Им это по силам. Бывает, что даже тренеры не могут объяснить те или иные результаты команды. Очень важно, как подойдут обе команды к решающему матчу. Тут даже не физическое состояние важно, потому что на финише сезоне все команды примерно в одинаковом состоянии. Тут больше важна психология: как ментально футболисты будут готовы и настроены.

- В «Ростове» нет легионеров. С этой позиции российский футбол выиграет, если серебро возьмет такая команда?

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- Понятно, что надо всеми способами поднимать свой футбол. Мы многого сейчас лишены – не можем играть на международной арене. Не хочется, чтобы падало развитие своих ребят.

- «Крылья Советов» считаются удобным соперником для «Спартака», потому что не закрываются. При этом им нужна победа. Какой исход матча наиболее вероятен?

- По уровню «Спартак», конечно, сильнее. Но в «Крыльях Советов» собраны интересные молодые футболисты, задорные. Когда они ловят кураж, то могут обыграть любую команду, что уже показывали. Плюс не понятно, как на «Спартаке» скажутся последние события: дисквалификация Соболева, судебные дела Промеса, который многое определяет в игре «Спартака». Нюансов хватает.

- Получается, что «Спартак» только сам может проиграть?

- Это точно. Потому что по уровню, он, конечно, сильнее «Крыльев». Но самарцы понимают, что стыковые матчи – это сложный момент. Терять прописку в РПЛ будет не очень хорошо для такого футбольного региона. «Крылья Советов», на мой взгляд, должны играть в РПЛ.

- Как расставите претендующие на медали команды в итоговой таблице? Эксперты склоняются к тому, что ЦСКА станет вторым, а «Спартак» - третьим.

- Я бы не стал категорично заявлять, что команды расположатся именно в такой последовательности.

Елена Григорьевская