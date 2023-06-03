Газзаев: Очень хотелось бы, чтобы ЦСКА стал серебряным призёром

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб сыграет против «Ростова».

Экс-наставник сборной России отметил, что будет болеть за «армейцев» и хочет, чтобы они стали серебряными призерами национального чемпионата.

«Матч будет очень интересным и боевым, потому что разыгрываются медали национального чемпионата. Никто не захочет уступать, будет серьёзное противостояние», - приводит слова Газзаева «Чемпионат».