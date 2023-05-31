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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Ростов» подходит к 30-му туру в лучшей форме, чем ЦСКА и «Спартак» эксклюзив

31 Мая 2023 • 08:51 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.06 17:00

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от последнего тура чемпионата России.

- Думаете, ЦСКА сможет удержать второе место по итогам сезона?

- В текущей ситуации ЦСКА зависит только от себя. Если команда выиграет, то ей не важны будут другие результаты. «Спартак» зависит от результата ЦСКА и «Ростова», дончане тоже частично зависят от матча «красно-белых». ЦСКА же зависит только от себя. У каждой команды свой удел, ЦСКА имеет преимущество. Было бы интересно, если все команды набрали одинаковое количество очков. Чисто математически ЦСКА и «Спартак» имеют преимущество перед «Ростовом».

- Кто подходит к последней игре сезона в лучшей форме? ЦСКА или «Спартак»?

- Вообще, «Ростов». Команда точно выполнила свою задачу, совершила подвиг. Проиграй они в последнем туре - камень в их огород никто не бросит.

- Для вас «Ростов» - открытие сезона?

- Если взять всё в купе, то да. Сложная логистика - команда ездила больше, чем играла. Там играют в основном россияне, бюджет не самый большой, миллиардов у них точно нет. Сплошные плюсы. Карпин выжал из этой команды максимум. Если бы побольше повезло с травмами, могли ещё выше забраться.

Напомним, сейчас «армейцы» располагаются на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «красно-белые» - на третьем.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Валерий Масалитин
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