Федотов: «Пределов для совершенства нет, всё равно ещё есть над чем работать»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (4:1) оценил игру команды в сезоне.

- Почему перед этим матчем была проведена такая ротация?

- Ротация требовалась, очень большая нагрузка, плюс у Мендеса была сборная еще. Было очевидно, что ребята подустали. Это нормальное явление, у всех разный организм, разная степень восстановления. Мы видели, что необходима ротация, чтобы освежить игру.

- На предсезонном турнире, когда вы играли с «Нижним Новгородом» и «Факелом» вам задавали вопрос: «Насколько игра команды соответствует вашему видению, когда мы увидим ту игру команду, которую вы бы хотели поставить?». Сейчас хочу повторить вопрос.

- Пределов для совершенства нет. Все равно еще есть над чем работать. Всегда чтобы двигаться, нужно меняться, чтобы мы не были предсказуемы для соперника. Поэтому здесь, как мы видим дальнейшую трансформацию и усиление каких-то позиций, плюс игровых действий во всех фазах игры, то, что необходимо, чтобы чувствовать себя более уверенно в новом сезоне. Ни один тренер не скажет, что его уже все удовлетворяет. Так подумаешь, а через неделю происходят какие-то метаморфозы, и ты понимаешь, как заблуждался, что этой гармонии есть куда двигаться.