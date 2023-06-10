Пономарёв оценил продление контракта Дивеева с ЦСКА

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о продлении контракта Игоря Дивеева с «армейцами».

«Это нормально, что контракт продлен. Правильно, что остаётся. Для Дивеева это хороший момент. Ведь в ЦСКА он играть будет, а в другой команде его посадят на лавку. Потому что это не такого уж прямо уровня футболист», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, у Дивеева хорошее окружение на поле, поскольку все партнёры по оборонительной линии смогут подстраховать Игоря.

Напомним, что Игорь Дивеев продлил соглашение с ЦСКА до 2028 года. В составе московского клуба защитник российской сборной выступает с 2019 года, проведя в футболке «армейцев» 132 матча в рамках всех соревнований.