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Пономарёв оценил продление контракта Дивеева с ЦСКА

10 Июня 2023 • 15:51 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о продлении контракта Игоря Дивеева с «армейцами».

«Это нормально, что контракт продлен. Правильно, что остаётся. Для Дивеева это хороший момент. Ведь в ЦСКА он играть будет, а в другой команде его посадят на лавку. Потому что это не такого уж прямо уровня футболист», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, у Дивеева хорошее окружение на поле, поскольку все партнёры по оборонительной линии смогут подстраховать Игоря.

Напомним, что Игорь Дивеев продлил соглашение с ЦСКА до 2028 года. В составе московского клуба защитник российской сборной выступает с 2019 года, проведя в футболке «армейцев» 132 матча в рамках всех соревнований.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев Владимир Пономарёв
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