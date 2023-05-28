Голенков в матче против «Ахмата» забил больше, чем за 47 прошлых игр в РПЛ

В воскресенье вечером «Ростов» и «Ахмат» завершали 29-й тур РПЛ. Ростовчанам наконец удалось победить находящегося в отличной форме соперника из Грозного, прервав серию неудач – 3:2.

Весомый вклад в победу ростовчан, напомним, внёс молодой форвард Егор Голенков – он оформил дубль. Что любопытно, во всех 47 матчах Голенкова в РПЛ до воскресной игры у него в активе был лишь один забитый гол. И тот 23-летний нападающий оформил в рамках текущего сезона.

Напомним, что в заключительном туре Премьер-лиги «Ростов» встретится на выезде с московским ЦСКА. Команда Валерия Карпина по-прежнему претендует на серебро Премьер-лиги.

«Ростов» победил первый раз за месяц, прервал ударную серию «Ахмата»