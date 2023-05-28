Джикия рассказал, за какой клуб будет болеть в последнем туре РПЛ

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о предстоящем последнем туре в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«За кого буду болеть в матче ЦСКА - «Ростов»? Я болею за «Спартак», — передает слова Джикии «РБ Спорт».

В 29-м туре чемпионата России «Спартак» не смог одолеть «Пари НН» (0:0) и остался на третьем месте.

В заключительном туре сезона «красно-белых» ждет выезд в Самару. Встреча «Крыльев Советов» и «Спартака» состоится 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что для завоевания серебряных медалей команде Гильермо Абаскаля необходимо набрать три очка. Кроме этого, «армейцы» должны потерять очки в игре с «Ростовом».