Агент Хаджикадунича: «Деннис может приостановить контракт с «Ростовом» во второй раз»

Футбольный агент Валид Фаур, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, выступающего сейчас за «Мальорку», заявил, что шведский хавбек может во второй раз приостановить контракт с донским клубом.

«Ситуация достаточно сложная. Пока она не решится, мы не можем обещать, что Хаджикадунич не приостановит контракт с «Ростовом» во второй раз», — цитирует агента Metaratings.

Напомним, Хаджикадунич стал игроком «Ростова» в 2018 году. В дебютном сезоне он провёл за донскую команду 8 матчей. В них он не отметился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки.