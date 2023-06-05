Шалимов считает, что в матче с ЦСКА «Ростов» подвела манера игры

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 30-го тура РПЛ, в котором ЦСКА уверенно обыграл «Ростов» (4:1).

Специалист отметил, что к такому поражению привели собственные ошибки футболистов «Ростова», которые при выходе из обороны регулярно пытались разыгрывать мяч через своего вратаря.

Шалимов подчеркнул, что такой стиль игры подходит для игроков очень высокого уровня, которыми обладают большие европейские клубы.

«Так играет «Манчестер Сити», но там очень высококлассные футболисты, риск оправдан — после такого выхода создают опасные моменты, голы забивают. Что создаёт «Ростов»? Это вопрос осторожности, одна ошибка может привести к тому, что команда после него, даже уверенно её переварив, всё равно проиграет», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Прошедший сезон «Ростов» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Отметим, что в последних шести матчах сезона южане сумели одержать лишь одну победу.