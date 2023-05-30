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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

30 Мая 2023 • 18:07 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.06 17:00

Недавно в РПЛ назвали троих кандидатов на звание лучшего тренера уходящего сезона – это Сергей Семак, Владимир Федотов и Валерий Карпин. Знаменитый российский специалист Юрий Сёмин оценил кандидатов и поделился своей точкой зрения.

«Первым бы поставил Семака, вторым - Федотова, третьим - Карпина. Это мой топ-3. Почему они? Их клубы на ведущих позициях в лиге», - поделился Сёмин для «РИА Новости Спорт».

Напомним, что «Зенит» Семака в пятый раз кряду стал чемпионом России, Федотов и его ЦСКА близки к серебру РПЛ, а Карпин с молодым составом «Ростова» продолжает борьбу за место в первой тройке.

Аршавин назвал лучшего игрока и тренера текущего сезона РПЛ 

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Валерий Карпин Юрий Сёмин Сергей Семак Владимир Федотов
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ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
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Комментарии (1)
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superzina
30 Мая 2023 в 18:15
Объективная оценка - это отношение набранных очков на каждый миллион оценки стоимости состава .
Зенит - 0.41875
ЦСКА - 0.71014
Ростов -1.1042
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