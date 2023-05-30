Сёмин назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

Недавно в РПЛ назвали троих кандидатов на звание лучшего тренера уходящего сезона – это Сергей Семак, Владимир Федотов и Валерий Карпин. Знаменитый российский специалист Юрий Сёмин оценил кандидатов и поделился своей точкой зрения.

«Первым бы поставил Семака, вторым - Федотова, третьим - Карпина. Это мой топ-3. Почему они? Их клубы на ведущих позициях в лиге», - поделился Сёмин для «РИА Новости Спорт».

Напомним, что «Зенит» Семака в пятый раз кряду стал чемпионом России, Федотов и его ЦСКА близки к серебру РПЛ, а Карпин с молодым составом «Ростова» продолжает борьбу за место в первой тройке.

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