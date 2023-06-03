Федотов: «Команда показала очень хороший, содержательный футбол»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (4:1) дал комментарий по игре.

- Я думаю, что мы сегодня увидели очень хороший командный настрой, командный дух, и команда показала очень хороший, содержательный футбол с хорошим обилием скоростных комбинаций. Получилось у нас задумки реализовывать в виде забитых голов. Но чувствовался этот настрой вчера на предыгровой тренировке. Хотя предыдущие матчи складывались не очень позитивно. Тем не менее, мы чувствовали этот запас и желание двигаться вперед и завоевать это серебро.

- Какие цели перед вами ставили год назад? Место не ниже второго и выход в финал Кубка?

- Каких-то конкретных целей… Мы прекрасно понимаем, футбольный клуб ЦСКА с традициями и амбициями. Наверное, априори других задач клуб не ставил никогда и, наверное, не будет ставить. Здесь по-другому не скажешь. Про это не говорилось, про цели и задачи. Они всегда едины.

- Подразумевалось?

- Подразумевалось. Это да.