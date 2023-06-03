В «Ростове» прокомментировали ситуацию с контрактом Полоза

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов высказался о будущем нападающего Дмитрия Полоза.

«Надо сначала решить с ним самим, разговор мы начали Все зависит и от него, и от нас», - приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

Контракт 31-летнего футболиста с командой с берегов Дона рассчитан до 30 июня этого года.

Полоз выступает за «Ростов» с 2020 года после прихода в клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне он принял участие в 29 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами.

Ранее он выступал за «Сочи», питерский «Зенит» и казанский «Рубин».