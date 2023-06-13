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В «Интернасьонале» сообщили, что ЦСКА пока не обращался по выкупу Мойзеса эксклюзив

13 Июня 2023 • 16:15 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Глава селекционного отдела бразильского «Интернасьонала» Дейв Бандейра в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем защитника Мойзеса, который сейчас выступает за ЦСКА на правах аренды.

«ЦСКА ещё не присылал официальное предложение по Мойзесу. Всё ещё в срок, мы не переживаем об этом», — сказал Бандейра.

Стоит отметить, что сейчас в «Интернасьонале» вакантна должность спортивного директора, о чём сообщил бывший спортивный директор Вильям Томас специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне 28-летний Мойзес провёл за ЦСКА 36 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость бразильского футболиста сейчас оценивается в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Интернасьонал Мойзес
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