Глава селекционного отдела бразильского «Интернасьонала» Дейв Бандейра в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем защитника Мойзеса, который сейчас выступает за ЦСКА на правах аренды.

«ЦСКА ещё не присылал официальное предложение по Мойзесу. Всё ещё в срок, мы не переживаем об этом», — сказал Бандейра.

Стоит отметить, что сейчас в «Интернасьонале» вакантна должность спортивного директора, о чём сообщил бывший спортивный директор Вильям Томас специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне 28-летний Мойзес провёл за ЦСКА 36 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость бразильского футболиста сейчас оценивается в 3 миллиона евро.