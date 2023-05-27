ЦСКА не пропустил в 11 матчах сезона в РПЛ, это второй результат лиги

Столичный ЦСКА в субботу вечером встречался на выезде с «Краснодаром», игра двух команд с верхней части турнирной таблицы завершилась нулевой ничьей.

Примечательно, что для игроков ЦСКА эта встреча стала 11-й сухой в текущем сезоне чемпионата России. Больше «сухарей» - только у голкиперов питерского «Зенита», чемпион России не пропускал в 14 играх текущего первенства.

Отметим, что уже завтра ЦСКА может уступить своё второе место в турнирной таблице РПЛ «Спартаку» - армейцы неделю назад проиграли «красно-белым» в рамках столичного дерби (1:2).

Подробности богатой на события, но не на голы игры 29 тура, читайте в нашем обзоре.