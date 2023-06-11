Ринат Билялетдинов: «Солидарен с тем, что Федотов стал лучшим тренером РПЛ»

Тренер молодёжного состава «Химок» Ринат Билялетдинов высказался об итогах вручения награды лучшему наставнику прошедшего сезона РПЛ.

«Солидарен с тем, что Федотов стал лучшим тренером РПЛ. Здесь добавляется тот момент, что повторить с разными командами один результат — в этом большое тренерское умение. Не только везение, как многие считают», — заявил Билялетдинов в интервью изданию Sport24. Также специалист добавил, что дорогого стоит найти нужный рисунок игры в первом же сезоне в новой команде, чего и добился Федотов в ЦСКА.

Напомним, что Владимир Федотов в первом сезоне во главе «армейцев» взял серебряные медали Премьер-лиги, выйдя также в суперфинал Кубка России.