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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов: «Солидарен с тем, что Федотов стал лучшим тренером РПЛ»

11 Июня 2023 • 13:21 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Тренер молодёжного состава «Химок» Ринат Билялетдинов высказался об итогах вручения награды лучшему наставнику прошедшего сезона РПЛ.

«Солидарен с тем, что Федотов стал лучшим тренером РПЛ. Здесь добавляется тот момент, что повторить с разными командами один результат — в этом большое тренерское умение. Не только везение, как многие считают», — заявил Билялетдинов в интервью изданию Sport24. Также специалист добавил, что дорогого стоит найти нужный рисунок игры в первом же сезоне в новой команде, чего и добился Федотов в ЦСКА.

Напомним, что Владимир Федотов в первом сезоне во главе «армейцев» взял серебряные медали Премьер-лиги, выйдя также в суперфинал Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Ринат Билялетдинов Владимир Федотов
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