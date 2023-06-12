Бабаев: Федотов стал правильным выбором для ЦСКА

Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев оценил работу Владимира Федотова во главе «армейцев».

«Прошедший сезон доказал, что Федотов был правильным выбором для ЦСКА. Мы выжали максимум. После первой части сезона мы слишком далеко отпустили «Зенит», поэтому второе место и Кубок — очень достойно», — заявил функционер московской команды в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Владимир Федотов возглавил «армейцев» перед началом сезона 2022/23 после серебряных медалей РПЛ во главе «Сочи». По итогам прошедшей кампании специалист смог занять второе место чемпионата с ЦСКА, а также выиграть Кубок России, обыграв в решающем поединке «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.

