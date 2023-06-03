«Ахмат» пропустил от «Краснодара» и ответил двумя голами

В 30-м туре Премьер-лиги «Ахмат» и «Краснодар» ведут борьбу за пятое место в турнирной таблице. Первый тайм прошёл без голевых ударов, а вот после перерыва обе команды забили по разу. В середине второго тайма Ильзат Ахметов оказался сам перед воротами противника и покатил мяч на неприкрытого Джона Кордобу, который не мог промахнуться. Довольно быстро «Ахмат» отыгрался. Матвей Сафонов под прессингом потерял мяч, и Владислав Камилов быстро ликвидировал перевес противника. Вскоре Иван Олейников зарядил с линии штрафной и при помощи рикошета поразил мишень.

Счет стал 2:1, грозненцы возвращают себе пятое место, соперник идет следом. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.