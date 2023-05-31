Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от последнего тура чемпионата России.

- Вам кажется, что в лучшей форме к последнему матчу подошёл ЦСКА или «Спартак»?

- ЦСКА, конечно, сейчас в лучшей форме. Их ждёт большая проверка перед финалом Кубка России. У ЦСКА больше шансов занять второе место, «Спартак» вообще может опуститься на четвёртую строчку. Тем более, на «Спартак» не надо будет настраиваться «Крыльям Советов». Для них это будет принципиальная игра.

- Думаете, ЦСКА будет стараться удержать ничью?

- ЦСКА будет играть на победу, тем более, клуб будет выступать на своём поле. Займи команда второе место - это станет прекрасным завершением сезона, с «Зенитом» всё равно бороться сложно. Такая тренировка перед финалом Кубка России приведёт команду в некоторый тонус.