Агент Медины: «У Хесуса нет предложений, как нет и интереса от других клубов»

Ренато Биттар, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, действующий контракт парагвайского футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось об интересе к Медине со стороны «Спартака» и нескольких английских клубов.

«У Хесуса нет предложений, как нет и интереса от других клубов. Медина счастлив в ЦСКА», — цитирует Биттара «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Медина провёл за ЦСКА 33 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 7 миллионов евро.