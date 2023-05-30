Сёмин поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Ростов»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА сыграет против «Ростова».

Экс-тренер сборной России отметил, что в гонке за второе место всё будет зависеть от предстоящего поединка, и не знает, на что может надеяться «Спартак», что стать вторым.

«Все в руках ЦСКА и «Ростова». Но в футболе всякое бывает, поэтому могут быть и сюрпризы. Думаю, что ЦСКА фаворит в матче с ростовчанами, потому что они играют дома», - приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

За тур до конца чемпионата «армейцы» идут на втором месте, опережая «Спартак» на один балл, а «Ростов» - на два.