Ловчев: Призовые места займут «Спартак» и ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о борьбе за медали в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Ловчев отметил, что ЦСКА ещё предстоит игра против «Ростова», которая станет ключевой, однако он считает, что призовые места займут «армейцы» и «красно-белые», а главный тренер команды с берегов Дона Валерий Карпин уже выжал максимум из игроков.

«Комличенко, который играл во многих командах и ничего ранее особо в них не показывал, стал забивать. Но футболистов высокого класса, которые могут решить исход матча в одиночку, там нет», - приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

За тур до конца чемпионата ЦСКА опережает «Спартак» на один балл.