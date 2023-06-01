Бабаев не верит, что Россию вернут в еврокубки в ближайшие несколько лет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о том, когда российские клубы вернутся в еврокубки.

«Пытаемся взаимодействовать с Азией, Африкой. Думаю, в ближайшее время возврат в еврокубки невозможен, и это не год и два. Вероятность участия сборных и клубов в азиатских турнирах высока», — передает слова Бабаева «Матч ТВ».

После 29 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 55 набранных очков. В заключительном туре РПЛ «армейцы» встретятся с «Ростовом». Поединок пройдет 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.