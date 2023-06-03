В ЦСКА высказались об итогах чемпионата

ЦСКА завершил чемпионат России на второй позиции. Комментарий по поводу результата дал Роман Бабаев, который занимает должность генерального директора московского клуба.

«Я бы предпочёл говорить об итогах сезона после суперфинала Кубка. В чемпионате мы довольны, успешный сезон. Понятно, что мы стремимся к первому месту, но с «Зенитом» конкурировать сейчас сложно.

Как конкурировать с «Зенитом» в следующем году? Играть так, как сегодня, в каждом матче», - сказал Бабаев в беседе с журналистами.

Напомним, что в последнем туре Премьер-лиги ЦСКА разгромил «Ростов» со счётом 4:1.

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт 11 июня.