Газзаев: «Щенникова замучили травмы, он не смог до конца раскрыть свой потенциал»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе защитника Георгия Щенникова из московского клуба.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист покинет «армейцев» на правах свободного агента. По мнению Газзаева, раскрыться в полной мере Щенникову помешали травмы.

«Молодой Щенников был одним из самых перспективных футболистов, но этого игрока сильно замучили травмы, и, к сожалению, он так и не смог до конца раскрыть весь свой потенциал. По своим игровым качествам он отвечал всем требованиям современного футбола», — приводит слова Газзаева Sport24.

Отметим, что Щенников является воспитанником ЦСКА и выступает за первую команду «армейцев» с 2009 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ защитник провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями.