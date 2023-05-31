Аршавин: «Лучший шанс на серебро – у ЦСКА»

Бывший российский форвард Андрей Аршавин назвал главного фаворита на серебряные медали РПЛ перед финальным, 30-м туром сезона. Это столичный ЦСКА, который сейчас и занимает второе место. В грядущую субботу команда Владимира Федотова примет «Ростов».

«Лучший шанс на серебро - у ЦСКА. Играют дома и, несмотря на то, что с «Ростовом», всё в их руках», - рассказал Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, что победа над дончанами с любым счётом автоматически сделает ЦСКА серебряным призёром Премьер-лиги. В случае иного результата армейцам предстоит следить за развязкой параллельного матча «Крылья Советов» — «Спартак».

«Провал ли сезона, если «Спартак» не попадает в медали? В целом да, будет смазано», - добавил Аршавин.

30-й тур РПЛ намечен на 3 июня, все матчи по традиции пройдут в одно время.