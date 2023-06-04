Агент сообщил, что Гигович приостановил контракт с «Ростовом»

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, сообщил, что его клиент приостановил контракт с российским клубом и в следующем сезоне он будет выступать за датский «Митьюлланд».

«Армин действительно приостановил контракт с «Ростовом» и ещё на год уходит в бесплатную аренду. Гигович останется в том же клубе, где выступает сейчас, в «Митьюлланде», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Гигович перешёл в «Ростов» осенью 2020 года из «Хельсингборга». В общей сложности за южан 21-летний швед провёл 30 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Гиговича в 2 миллиона евро.