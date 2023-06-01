Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михаил Кержаков считает Акинфеева абсолютной легендой

01 Июня 2023 • 17:40 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Отдавал ли я голевой пас, как Акинфеев? Ни разу в играх. На тренировках бывало. Игорь Владимирович Акинфеев — абсолютная легенда! — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 30 голов и 11 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Помимо этого, на счету голкипера ЦСКА есть один результативный пас и несколько предголевых действий.

Последний тур Российской премьер-лиги состоится 3 июня. Все матчи начнутся в 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Акинфеев Михаил Кержаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
18:21 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал хороший европейский клуб для Малкома
18:20 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Спартака» выбрали Промеса лучшим игроком клуба в мае
18:09 · Россия. Премьер-лига
Источник: Слуцкий может возглавить «Сочи» слухи
18:02 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не верит, что Малком останется в «Зените» 1
17:50 · Россия. Премьер-лига
В Госдуме призвали найти плюсы от внедрения Fan ID
17:40 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков считает Акинфеева абсолютной легендой
17:31 · Кубок России
Чалов не верит, что «Лужники» заполнятся на Суперфинальном матче Кубка России
17:21 · Россия. Премьер-лига
Чалов подвёл временные итоги сезона для ЦСКА
17:11 · Россия. Премьер-лига
Болгарский футболист «Химок»: Не сталкивался с критикой в своей стране из-за переезда в Россию
17:02 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Торпедо» Рязанцев: «Пока не думаю о завершении карьеры»
17:00 · Кубок России
Михаил Кержаков: «Кубок России — это не первичная цель «Зенита»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Гарре: «Бенжамин точно останется в «Крыльях» на следующий сезон»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Сезон у «Динамо», мягко говоря, не удался»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Если есть интерес к Слуцкому, уже хорошо»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков продлил контракт с «Зенитом» на неделю
Все новости
Рекомендуем