Михаил Кержаков считает Акинфеева абсолютной легендой

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Отдавал ли я голевой пас, как Акинфеев? Ни разу в играх. На тренировках бывало. Игорь Владимирович Акинфеев — абсолютная легенда! — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 30 голов и 11 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Помимо этого, на счету голкипера ЦСКА есть один результативный пас и несколько предголевых действий.

Последний тур Российской премьер-лиги состоится 3 июня. Все матчи начнутся в 17:00 по московскому времени.