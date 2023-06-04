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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник ЦСКА Агапов высказался об интересе к себе со стороны «Рубина»

04 Июня 2023 • 09:48 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Защитник ЦСКА Илья Агапов отреагировал на информацию об интересе к себе со стороны «Рубина».

Ранее сообщалось, что казанский клуб, который в следующем сезоне будет выступать в РПЛ, заинтересован в услугах 22-летнего игрока.

«Мной интересуется «Рубин»? Не знаю. Если честно, то впервые слышу об этом», — приводит слова Агапова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Агапов перешёл в ЦСКА минувшей зимой из «Пари НН». За две эти команды защитник провёл в нынешнем сезоне 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Агапова в 1 миллион евро, а контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Илья Агапов
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