Непомнящий: «Игрокам ЦСКА нужно поработать над психологией»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий полагает, что игроки ЦСКА после проигранного «Спартаку» столичного дерби (1:2) не могут прийти в себя в психологическом плане. Напомним, что в минувшие выходные армейцы Москвы сыграли в нулевую ничью с «Краснодаром».

«В первую очередь, причина такого результата — психологический настрой на игру после нашумевшего матча против «Спартака». Его вся страна обсуждала ещё неделю. Это всё сказалось на команде, и ЦСКА после дерби слегка перегорел, над психологией игрокам надо поработать», - цитирует Непомнящего RT.

Напомним, что для того, чтобы гарантированно стать серебряным призёром чемпионата России, армейцам нужно обыграть дома «Ростов» Валерия Карпина в рамках заключительного тура РПЛ. Ситуация осложняется тем, что сами дончане также претендуют на серебряные медали.