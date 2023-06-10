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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев оценил работу Федотова в первом сезоне за ЦСКА

10 Июня 2023 • 15:29 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Бывший наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу Владимира Федотова в дебютном сезоне во главе «армейцев».

«Всё, что мы видим — это хорошая работа главного тренера и тренерского штаба. Серебро в чемпионате России и, дай бог, победа в Кубке России станет прекрасным результатом первого года работы Владимира Федотова», — заявил известный специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению Газзаева, «армейцы» провели стабильную вторую часть сезона и демонстрирует хорошее качество игры.

Напомним, что ЦСКА занял второе место по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги, а в решающей встрече Кубка России «армейцы» встретятся с «Краснодаром» завтра, 11 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Владимир Федотов
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