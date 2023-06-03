После матча 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА разгромил «Ростов» со счётом 4:1, защитник Георгий Щенников произнёс прощальную речь. Эта игра стала последней для 32-летнего футболиста в составе столичного клуба.

Щенников поблагодарил болельщиков, которые смогли посетить последний матч РПЛ этого сезона.

«Вы навсегда в моем сердце, красно-синем! Я вас очень люблю! Люблю каждого здесь находящегося, на трибунах и в команде. Люблю и уважаю. Спасибо всем вам большое!», - отметил футболист.

Напомним, что контракт Щенникова подошел к концу, и было принято решение не продлять его.