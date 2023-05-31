Кавазашвили: Акинфеев — лучший голкипер РПЛ в этом сезоне

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, кого считает лучшим голкипером текущего сезона РПЛ.

«Я бы отдал этот приз Акинфееву. Почему? Потому что с его возрастом и с его опытом он очень много пользы приносит ЦСКА. А если говорить о перспективе, то это Сафонов, но у него еще все впереди», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев провел 33 матча во всех турнирах, пропустил 30 голов и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В последнем туре чемпионата России ЦСКА примет «Ростов». Встреча пройдет 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.