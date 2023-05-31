Гаджиев выбрал фаворита в матче ЦСКА – «Ростов»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов».

«У «Ростова» был небольшой спад. Но сейчас команда, похоже, выправилась. В заключительном матче – шансы «фифти-фифти». Может быть 60:40 в пользу ЦСКА, который играет у себя дома. Но и у «Ростова» есть немало козырей», — приводит слова Гаджиева Bobsoccer.

За один тур до окончания сезона «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. Команда Валерия Карпина располагается на четвертой позиции, имея в своем активе 53 балла.

Матч ЦСКА – «Ростов» состоится 3 июня и начнется в 17:00 по мск.