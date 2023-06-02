Пономарёв: «Пару мячей «Ростову» ЦСКА должен забить»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарев считает, что ЦСКА не будет испытывать особых проблем в последнем матче заканчивающегося сезона, который команда проведет против «Ростова». Пономарев уверен, что ЦСКА забьет как минимум один раз, но команде, по его словам, потребуется и некая толика удачи.

- Все будет нормально. Удача должна способствовать, в футболе она играет роль. Думаю, проблемы с «Ростовом» будут, но один-два мяча ЦСКА должен забить, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.

Матч между московским ЦСКА и «Ростовом» состоится в суббту, третьего июня.