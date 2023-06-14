Бабаев сообщил, что ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о том, что клуб ведёт переговоры с нападающим Фёдором Чаловым о продлении контракта.

Напомним, что действующее соглашение 25-летнего футболиста с «армейцами» рассчитано до лета 2024 года.

«ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым. Надеюсь, что договоримся», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

В минувшем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 10 миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а также сумел выиграть Кубок России.