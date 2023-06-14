Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабаев сообщил, что ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым

14 Июня 2023 • 11:27 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Ростов
окончен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о том, что клуб ведёт переговоры с нападающим Фёдором Чаловым о продлении контракта.

Напомним, что действующее соглашение 25-летнего футболиста с «армейцами» рассчитано до лета 2024 года.

«ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым. Надеюсь, что договоримся», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

В минувшем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 10 миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а также сумел выиграть Кубок России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев Фёдор Чалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
12:14 · Кубок России
Мостовой — про игру Акинфеева в Кубке России: «У «Краснодара» два человека ударили так, что там вытаскивать не надо было»
11:58 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» намерен подписать нового центрального защитника
11:53 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» подписал нападающего ЦСКА
11:45 · Россия. Первая лига
Тренер «Арсенала» Сторожук: «Пока никаких разговоров о будущем нет, впервые столкнулись с такой ситуацией»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Нынешнему поколению «Спартака» без разницы, какое место занимать в РПЛ»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Спартака» Гаврилов рассказал о состоянии после операции
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бабаев сообщил, что ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым
11:15 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кривцов: «Я бы хотел, чтобы Ивич остался с нами надолго»
11:03 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» высказались о возможном подписании Шеттине
11:00 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «ЦСКА - топ-клуб, прекрасно знаем, какие цели стоят перед нами»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Удивлюсь, если в следующем сезоне «Зенит» не станет чемпионом»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Лички: «Надеемся, что в ближайшее время сможем увидеть Марцела в «Динамо»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кривцов назвал сроки восстановления после травмы
10:32 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» допустили, что Личка может остаться в клубе
10:31 · Россия. Премьер-лига
Шипицин: «Уход Ионова и Хуниора Алонсо – серьёзный минус для «Краснодара» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем