Кавазашвили объяснил, почему Карпин не пойдёт в «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился комментарием о возможном назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Динамо».

«Карпин в «Динамо» не пойдет. Зачем ему шило на мыло менять? В «Ростове» его все уважают. Карпин с «желто-синими» показывает отличный результат, на него никто там не давит. А в «Динамо» От Валерия будут сразу ждать результат», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, ранее пост наставника «Динамо» покинул Славиша Йоканович. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «бело-голубых» является Павел Алпатов.

В 30-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 3 июня и начнется в 17:00 по мск.