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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили объяснил, почему Карпин не пойдёт в «Динамо»

01 Июня 2023 • 19:08 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился комментарием о возможном назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Динамо».

«Карпин в «Динамо» не пойдет. Зачем ему шило на мыло менять? В «Ростове» его все уважают. Карпин с «желто-синими» показывает отличный результат, на него никто там не давит. А в «Динамо» От Валерия будут сразу ждать результат», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, ранее пост наставника «Динамо» покинул Славиша Йоканович. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «бело-голубых» является Павел Алпатов.  

В 30-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 3 июня и начнется в 17:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Валерий Карпин Анзор Кавазашвили
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