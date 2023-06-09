Кононов назвал команду-открытие прошедшего сезона в РПЛ

Известный российский тренер Олег Кононов назвал команды РПЛ, которым удалось ярко выступить в прошедшем сезоне.

Специалист выделил «Ростов», «Ахмат» и «Оренбург». По мнению Кононова, итоговое седьмое место подопечных Марцела Лички в турнирной таблице российского чемпионата является заслугой главного тренера команды, руководства клуба и игроков.

«Лучший сезон за последние годы провели «Ростов» и «Ахмат», заслужив высокие места в турнирной таблице. Но выделил бы ещё «Оренбург», как команда-открытие. В прошлом сезоне, выйдя из Первой лиги, клуб уверенно занял седьмое место в Премьер-лиге», — приводит слова Кононова Sport24.

Напомним, что «Ростов» завершил минувший сезон на четвёртой строчке турнирной таблицы, «Ахмат» стал пятым, а «Оренбург» седьмым. Выиграл же чемпионат «Зенит», добившийся этого успеха уже в пятый раз подряд.